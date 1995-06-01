Производство и изготовление закладных конструкций и отборных устройств давления



Назначение закладных конструкций:

Закладные конструкции широко и успешно применяются для установки на различное оборудование, а также при прокладке трубопроводов, газоводов и воздуховодов. С их помощью удается быстро, качественно и надежно подключить датчики, приборы и устройства, необходимые для контроля за процессом и его регулирования. Заказать закладные конструкции в нашей компании «Ростовский центр комплектаций» - означает, что вы сделали правильный выбор необходимого оборудования для вашего технологического процесса.

С помощью отборных устройств давления в трубопроводную систему могут быть установлены специальные приборы контроля уровня давления в системе.

Для установки термометров, манометров, терм преобразователей, других измерительных устройств, в зависимости от входных диаметров приборов могут быть подобраны и установлены соответствующие отборные устройства. Форма и размеры деталей самые разнообразные, учитывающие особенности конфигурации трубопровода на его различных участках прокладки.

Установку контрольной аппаратуры на импульсных системах линий автоматизации можно выполнить с помощью бобышек.

Если необходимо выполнить разветвление трубопровода, подключение дополнительной линии – устанавливаются ниппельные соединительные детали. С их помощью задача решается быстро и эффективно!

Купить отборные устройства давления:

Купить любые из представленных в каталоге продукции изделий нашего производства – выгодное решение для эффективного монтажа, быстрого и надежного выполнения работы.

В число клиентов нашей компании входят:

Специализированные организации, которые занимаются монтажом КИПиА.

Фирмы и компании, входящие в состав ОАО «ГАЗПРОМ» и «РОСНЕФТЬ», имеющие свои собственные объекты, расположенные по всей территории страны.

Другие производственные объединения и коллективы, в работе которых необходимо использование закладных конструкций различного назначения.

Выгодные условия:

Ни для кого не секрет, что добиться успеха в условиях жесткой конкурентной борьбы можно лишь при условии постоянного роста, привлечения клиентов и предоставления все более широкого спектра услуг. Для клиентов компании, принявших решение заказать у нас закладные конструкции, представленные в каталоге, мы предлагаем взаимовыгодные условия для сотрудничества:

предоставление скидки (до 50%, в зависимости от объема и сроков поставки заказа!);

для постоянных клиентов и оптовых покупателей – особые условия, в виде отсрочки платежа, - все это обсуждается и оговаривается с менеджером компании на стадии подписания договора.

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками металла отечественного производства. Установленное на предприятии оборудование позволяет изготавливать качественные, надежные отборные устройства давления. Наша продукция полностью сертифицирована, соответствует требованиям СТО.

Проверенные временем:

ООО «Ростовский центр комплектаций» - компания, в штате которой работаю опытные специалисты, профессионалы, знающие свою работу и умеющие выполнять ее с должным качеством. Мы активно работаем на рынке более 15 лет! За прошедшее время коллектив наш стал еще более сплоченным, дружным и профессиональным. Об успешности нашей деятельности может сказать тот факт, что число клиентов компании приближается к десяти тысячам.

Рекомендуем также обратить внимание на многочисленные положительные отзывы наших клиентов, которые особо отмечают:

профессионализм

отличный сервис

высокое качество продукции

широкий ассортимент товаров

возможность купить необходимые закладные конструкции по выгодной цене

Как связаться с нами?

Чтобы заказать необходимое оборудование у нас, клиенту предоставлена возможность выбора наиболее удобного варианта:.

Оставить заявку на сайте с указанием необходимых исходных данных для оформления заказа.

Отправить письменное сообщение на адрес электронной почты компании (указан в разделе КОНТАКТЫ).

Позвонить в офис и по телефону обсудить условия предстоящей сделки, а также, при необходимости – зарезервировать товар, оставить заявку на выставление счета или попросить договор на рассмотрение и подпись.

Кроме этого, заказчик может лично прибыть в офис компании для обсуждения самого широкого спектра интересующих его вопросов (касающихся выпускаемой продукции). Наши специалисты подробно проконсультируют по вопросам качества, ассортимента товара, его стоимости, а также условий оформления заказа. Обращайтесь в компанию ООО «Ростовский центр комплектаций» и делайте выгодный заказ.